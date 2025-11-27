Haberler

Şehit İlhan Ongan'ın adı Özel Eğitim Anaokulu'nda yaşatılacak

Şehit İlhan Ongan'ın adı Özel Eğitim Anaokulu'nda yaşatılacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te geçtiğimiz gün şehit olan İlhan Ongan'ın adı Özel Eğitim Anaokulu'nda yaşatılacak.

Bilecik'te geçtiğimiz gün şehit olan İlhan Ongan'ın adı Özel Eğitim Anaokulu'nda yaşatılacak.

Gürcistan'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın cenazesi 15 bin kişinin uğurlanmıştı. Şehidin Cumhuriyet Mahallesi Güllü Sokak'taki baba evine Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer bir ziyarette bulunarak, babası Ali annesi Hatice ile bir araya geldi. Vali Sözer, "Şehidimiz İlhan Ongan'ın ailesini hanelerinde ziyaret ettik. Devletimizin, aziz şehidimizin kıymetli ailesinin her zaman yanında olduğunu bir kez daha ifade ettik. Bilecik Özel Eğitim Anaokulu'na, şehidimizin aziz hatırasını yaşatmak üzere Şehit İlhan Ongan Özel Eğitim Anaokulu ismi verilecektir. Şehidimizin hatırası gönüllerimizde ilelebet yaşayacaktır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Papa 14. Leo, Ankara'da! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim

Türkiye'ye ayak bastı! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
Hong Kong'daki dev sitede çıkan yangında ölü sayısı 55'e yükseldi

Bu resmen felaket! Ölü sayısı neredeyse her saat katlanıyor
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp

4 bin kişi yaşıyordu! Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak

Derbiyi televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak
Cani koca uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini tüfekle öldürdü

Uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini vahşice öldürdü
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilk yanıt: CHP, İmamoğlu'nun üzerine beton dökmez

Özel'den Kılıçdaroğlu'nun 20 milyon izlenme alan videosuna ilk yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.