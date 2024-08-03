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İstanbul'da Filistin'e Destek Mitingi: 200 Bine Yakın Kişi Ayasofya Meydanı'nda Toplandı

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İstanbul'da Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen "Şehit Heniyye'den Son Çağrı" mitingi için 200 bine yakın kişi Ayasofya Meydanı'nda toplandı.

İstanbul'da Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen "Şehit Heniyye'den Son Çağrı" mitingi için 200 bine yakın kişi Ayasofya Meydanı'nda toplandı.

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu şehit edilen Hamas lideri İsmail Heniyye ve İsrail'in Gazze'ye uyguladığı soykırımı protesto etmek için 200 bine yakın kişi Ayasofya Meydanı'nda toplandı. "Şehit Heniyye'den Son Çağrı" programına AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Ceylan, Hamas yetkililerinden Talal Nassar ve binlerce vatandaş katıldı. Vatandaşların Türk ve Filistin bayrakları ile Kelime-i Tevhid flaması taşıdığı etkinlikte, Filistin'in özgürlüğü için sloganlar atıldı.

"Heniyye tertemiz kanıyla imkansızı bilmeyen bir milletin var olduğunu gösterdi"

Programda konuşan Hamas yetkililerinden Talal Nassar, "İsmail Heniyye'yi rahmetle yad ediyoruz. Heniyye Rabbine gitti ama bu dava yolda kalmadı. Bu dava bugün Hamas'ın ve bütün ümmetin omuzlarında devam ediyor. Heniyye tertemiz kanıyla imkansızı bilmeyen bir milletin var olduğunu gösterdi. Bizler ise onun yolundan devam ediyoruz. Filistin'in fethine kadar yürüyoruz. Siyonist İsrail'e bir mesajımız var; sanmayın ki Heniyye'yi şehit etmekle, sanmayın ki Gazze'deki mazlumları katletmekle bu direnişi bitireceksiniz. Çünkü Filistin'in davası bitmeyecek. Filistin davası Allah'ın kitabından bir ayettir. Bu dava İslam baki olduğu sürece devam edecek ve bu ümmetin omuzlarında yürüyecek. Bu dava Sultan Abdülhamid'in davasıdır. Bu dava Müslümanların davasıdır" dedi.

"İsmail Heniyye hayatını halkının özgürlüğüne adamış bir kahramandır"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ise konuşmasında, "Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de yüce Rabbimiz şehitlerimizi bize şöyle tasvir ediyor; 'Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanma. Bilakis onlar diridirler.' İsmail Heniyye hayatını halkının özgürlüğüne adamış bir kahramandır. Bu uğurda kendisi ve ailesi nice fedakarlıklar yaptı. 10 aydır barış için çalışan lider bir siyasetçiydi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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