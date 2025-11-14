Haberler

Şehit Hamdi Armağan Kaplan, Amasya'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Güncelleme:
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan’ın cenazesi Merzifon'a getirildi.

Haber: Rafet ÖZTÜRK

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelirken Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler memleketlerinde son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan'ın cenazesi kara yoluyla memleketi Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine götürüldü.

Hamdi Armağan Kaplan, Gümüşhacıköy'de düzenlenen tören sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: ANKA / Yerel
title
