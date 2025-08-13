Şehit Eyüp Dereli'nin oğlu da babası gibi ormanda çalışmak istiyor

Eskişehir'de çıkan orman yangınında şehit 10 görevliden biri olan Eyüp Dereli'nin cenaze namazında "Sen dünyanın en güzel babasısın" diyerek hafızalarda yer edinen şehidin oğlu Batuhan Dereli, "Babamın çocukluk hayali şehit olmaktı, hayalini gerçekleştirdi. Ben de ileride babam gibi dozerci olmak istiyorum" dedi.

Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında şehit olan 10 görevliden biri olan dozer operatörü Eyüp Dereli'nin son görüntüleri ortaya çıkmış, o anlar yürekleri dağlamıştı. Bir kız bir erkek olmak üzere 2 çocuk sahibi olan Dereli'nin cenaze namazında babasının tabutuna sarılarak ağlayan 10 yaşındaki oğlu Batuhan Dereli'nin sarf ettiği, "Sen dünyanın en güzel babasısın", "Sen kahramansın babam" cümleleri izleyenlerin içini parçalamıştı. Eyüp Dereli'nin oğlu Batuhan Dereli, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuştu. Babasının çocukluğundan beri şehit olmak istediğini anlatan Batuhan, kendisinin de babası gibi ormanda dozer operatörü olarak onun mesleğini sürdürmek istediğini dile getirdi.

"Ben de ileride babam gibi dozerci olmak istiyorum"

Şehit Eyüp Dereli'nin 10 yaşındaki oğlu Batuhan, "Cenaze günü acı hissettim. O gün, 'Ben sensiz ne yapacağım? Sen dünyanın en iyi babasısın' demiştim. Hiçbir şeyimizi eksik etmezdi. Ne istesek haberimiz olmadan alırdı. Dozeri çok severdi. Ben de ileride babam gibi dozerci olmak istiyorum. Babam gibi ben de ormanı çok seviyorum. Bazı zamanlar beraber dozer sürmeye gidiyorduk, güzel ve eğlenceli vakit geçiriyorduk. Onunla çok gurur duyuyorum. Hem çocukluk hayalini gerçekleştirdi hem de bir kahraman oldu. Babamın çocukluk hayali şehit olmaktı" şeklinde konuştu.

"İşini ve çocuklarını çok seven bir insandı"

Eyüp Dereli'nin babası Salih Dereli ise şunları söyledi:

"Ne hissedelim oğlum? Yandık işte. Orman yandı, biz de yandık. Vesile olanlar kahrolsunlar. Bu yangını çıkaranların da yüreği yansın. Oğlumun hayali şehit olmaktı. Çocuklar da öyle diyor. Kardeşine hep, 'Ben şehit olacağım, sen de göreceksin. Dünya arkamda duracak' diyormuş. Dünya arkasında durdu maşallah. Herkesten, tüm kurumlardan Allah bin kere razı olsun. Hiçbir şeyi esirgemediler. İşini ve çocuklarını çok seven bir insandı. Çok sevilen bir babaymış." - ESKİŞEHİR