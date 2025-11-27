Haberler

Şehit Esin Akay adını taşıyan okulda anıldı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Şehit Jandarma Komando Er Esin Akay, adını taşıyan ilkokulda düzenlenen törenle anıldı.

Sarıgöl Şehit Esin Akay İlkokulu'nda, Şehit Esin Akay'ın şehadetinin yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Okulda öğrencilere ve velilere tavuklu pilav ile ayran ikramı yapıldı. Anma etkinliklerinin ardından okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler, şehidin Emcelli Mahallesi'ndeki mezarını ziyaret etti. Ziyarette hem çiçek bırakıldı hem de Öğretmenler Günü'nde hediye edilen fidanlar kabir yanında toprakla buluşturuldu.

Şehit Esin Akay İlkokulu Müdürü Mehmet Altıntaş, "Şehidimiz Esin Akay'ın şehadet yıl dönümünde her yıl olduğu gibi okulda pilav hayrı gerçekleştirdik. Ardından kabrini ziyaret ederek fidanlarımızı diktik. Maddi ve manevi katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz." dedi. - MANİSA

