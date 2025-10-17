Şehit eşi Artığ: 'Devletimiz bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı'

Batman'ın Sason ilçesinde 29 yıl önce 57 teröristin öldürüldüğü çatışmada kahramanca mücadele ederek şehit düşen güvenlik korucusu M. Emin Artığ'ın eşi Fahriye Artığ, devlet yetkililerinin kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını söyledi.

Eşinin şehadetinin 29 yılı dolayısıyla Fahriye Artığ'ı evinde ziyaret eden Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik ile beraberinde bulunan dernek üyeleri Fahriye teyzenin yanında olduklarını ifade etti. Ziyarette konuşan Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, Fahriye teyzenin eşinin şehit olmasının ardından kimseye muhtaç olmadan 13 çocuk büyüttüğünü belirtti. Çelik, "Fahriye teyzenin anlattığı olayda Zoveser Dağı bölgesinde tespit edilen terörist grubuna korucularımızın müdahalesi sonrası 57 terörist ölü olarak ele geçirildi. 7 güvenlik korucusu yaralandı, 3 güvenlik korucusu da şehit olmuştu. Şehit olan kurucularımızdan biride Fahriye teyzemizin eşi Mehmet Emin Artığ idi. Teyzenin 13 çocuğu var. Bunları büyüterek onlara hem annelik, hem de babalık yaparak onları iş sahibi yaptı. Bizlerde şehit eşi Fahriye teyzemiz başta olmak üzere, bütün şehitlerimiz aileleri ve emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Şehit eşi Fahriye Artığ'da devlet yetkilileri ve Dernek Başkanı Mutalip Çelik'in hiçbir zaman kendilerini yalnız bırakmadığını ifade ederek, eşinin şehit olduktan sonra ülkesi adına her an şehit olmaya hazır 13 çocuk büyüttüğünü söyledi.

Sason ilçesine bağlı Zoveser Dağında köye baskın hazırlığında olan 300 kişilik PKK'lı terörist grubu ile güvenlik korucuları arasında çıkan çatışmada 57 terörist ölü olarak ele geçirilmiş, aynı olayda 3 güvenlik korucusu şehit olmuş, 7 güvenlik korucusu da yaralanmıştı. Uzun süren çatışmada mermileri tükenen güvenlik korucularına köyün kadınları mermi taşıyarak canla başla mücadele etmişti. Uzun süre devam eden çatışmada Fahriye Artığ'ın eşi Mehmet Emin Artığ ile 2 güvenlik korucusu da şehit olmuştu. - BATMAN