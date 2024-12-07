Seydişehir'de Şehit ve Gazilere Anıt Yapıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir kişi, 1. Dünya Savaşı, İstiklal Savaşı ve Çanakkale Savaşı'nda, yaşadıkları mahalleden şehit ve gazi olan büyükleri belirleyerek isimlerinin yer aldığı anıt yaptırdı.

Seydişehir'e bağlı Başkaraören Mahallesinde yaşayan Hilmi Yılmaz, 1. Dünya Savaşı, İstiklal Savaşı ve Çanakkale Savaşı'nda şehit olan dedelerinin izini yıllarca sürdü. Bu çerçevede uzun süre mahallesinde ve çevre mahallelerde araştırma yapan Yılmaz, Başkaraören Mahallesinden 1. Dünya Savaşı, İstiklal Savaşı ve Çanakkale Savaşı'nda 11 şehit ve 4 gazi olduğunu belirleyerek mahalle meydanına yaptırdığı anıt üzerine şehit ve gazilerin isimlerini yazdırdı.

Çocukluğundan beri içinde bir ukde kaldığını, geçmişi yad etmek ve ecdadı unutmamak için böyle bir çalışma hayal ettiğini ifade eden Hilmi Yılmaz, "Büyüklerimizden duyduğumuza göre vatan kurtarmak için 1. Dünya Savaşı, İstiklal Savaşı ve Çanakkale Savaşı döneminde mahallemizdeki erkeklerin tamamı cepheye koşmuş. Benim mahallemin tarihinden tespit edebildiğim kadarı ile savaşa giden büyüklerimizden 11'i vatan için şehit olmuş, 4'ü ise gazi olmuş. Ben de bu bilgileri kesinleştirdikten sonra mahalleye kendi imkanlarımla anıt yaptırdım. Onlar bizim için, vatan için canlarını feda etmişler, biz onlara karşı vefamızı en azından bu şekilde göstermeye çalıştık" dedi. - KONYA