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Şehit Davut Bilgin'in mezarını ziyaret ettiler

Şehit Davut Bilgin'in mezarını ziyaret ettiler
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Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, 21 Aralık 1984 tarihinde Hatay Serinyol'da vatani görevini yaparken trafik kazasında şehit düşen Davut Bilgin'in ölüm yıldönümünde mezarını ziyaret etti.

Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, 21 Aralık 1984 tarihinde Hatay Serinyol'da vatani görevini yaparken trafik kazasında şehit düşen Davut Bilgin'in ölüm yıldönümünde mezarını ziyaret etti. Ziyarete, Oltu İlçe Emniyet Müdürü Yasin Pala, Oltu İlçe Müftüsü Veysel Çelebi ve Oltu Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Yiğit de katıldı.

Oltu Cankurtaran Mezarlığı'nda bulunan şehit mezarına, Oltu Müftüsü Veysel Çelebi tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı ve ardından dualar okundu. Kaymakam Çelik ve beraberindeki heyet, şehidin ruhu için yapılan dualara katıldılar.

Ziyaretin ardından, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik ve beraberindeki heyet, şehidin annesi Ayişe Bilgin'i Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ikametlerinde ziyaret etti. Şehit annesi ve ailesiyle bir süre sohbet eden Kaymakam Çelik, aileye herhangi bir sorunları olup olmadığını sordu ve ihtiyaçları konusunda destek sözü verdi.

Oltu Kaymakamı Çelik, "Şehitlerimiz, milletimizin onurudur. Onların fedakarlıkları hiçbir zaman unutulmayacak. Bugün burada şehidimizin mezarı başında dua ediyor, ailelerine moral veriyoruz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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