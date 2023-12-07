Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Gazze halkına yardım etkinliği

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje okulunda Gazze halkına ulaştırılmak üzere yardım etkinliği düzenlendi.

Yardım etkinliğinde yiyecek, içecek, köy ürünleri, öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları yemek ve tatlı çeşitleri yer aldı. Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Salim Adıgüzel, "Buradaki amacımız, Gazze'de yaşanan dramdan etkilenen Gazze halkının yaşadıklarını öğrencilerimize ve misafirlerimize hatırlatmak ve destek olmaktır. Bu etkinlikte Gazze halkı için emek veren okulumuz öğretmenlerine öğrencilerine, velilerine ve bu anlamda bizleri yalnız bırakmayıp destek olan misafirlerimize teşekkür ederim" dedi.

Okulun yemekhanesinde düzenlenen yardım etkinliğine Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Alp, İlçe Emniyet Amiri Ömür Yılmaz, Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sabır, Dicle İlçe Müftüsü Zeyd Akın, Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Salim Adıgüzel, öğretmen, öğrenci, kurum amirleri, veli ve çok sayıda vatandaş katıldı. - DİYARBAKIR