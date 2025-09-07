Şehit Babası Hasan Yüksel'in Ev Hayali Gerçek Oldu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 1996 yılında 35 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan Piyade Er Sezer Yüksel'in babası Hasan Yüksel'in yıllardır kurduğu ev hayali İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle gerçeğe dönüştü.

Uzun yıllar İstanbul'da işçi olarak çalışan 75 yaşındaki şehit babası Hasan Yüksel, memleketi Giresun'un Bulancak ilçesine dönmek istiyordu ancak evi olmadığı için bu isteğini gerçekleştiremiyordu. İçişleri Bakanlığı'nın desteği, vatandaşların imece usulü yardımlaşmasıyla yapımı tamamlanan ev, Sığınağım Derneği'nin katkılarıyla tüm tefrişatıyla hazır hale getirildi.

Tamamlanan evin anahtarı düzenlenen törenle Hasan Yüksel'e teslim edildi. Törene, Giresun Vali Yardımcısı Alpaslan Altınışık, Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Modaoğlu, Bulancak İlçe Müftüsü Cevat Erişti, Türkiye Şehit Aileleri Derneği Genel Başkanı Mehmet Güner, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şube Başkanı Mehmet Tezcan, Sığınağım Yardım Derneği Başkanı Leyla İlter Göçer, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Şehit ailelerine birçok sosyal haklar Erdoğan döneminde verildi

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende konuşan Türkiye Şehit Aileleri Derneği Genel Başkanı Mehmet Güner, yıllardır verdikleri mücadelenin ardından şehit yakınlarının birçok sosyal hakka kavuştuğunu hatırlatarak, "İBB Başkanıyken şehit yakınları için ücretsiz ulaşım ve su indirimi sağlayan Cumhurbaşkanımız Erdoğan 2024 yılında Başbakan olduğunda bütün sıkıntılarımızı ona da anlattık. İstediğimiz bütün sosyal haklarımızı bize verdi. Bugün şehit aileleri olarak kamuda ve toplumda bir itibar görüyorsak bunu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğine borçluyuz. Devletimizin katkıları ve vatandaşlarımızın imece ruhuyla bir şehit babamızı evine kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Giresun Vali Yardımcısı Alpaslan Altınışık ise şehitlerin milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Şehit yakınları devletimize emanettir. Onlar için ne yapsak azdır. Bugün de bir şehit babamızın ihtiyacı devletimizin kurumları ve hayırsever vatandaşlarımızın işbirliğiyle karşılanmıştır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından evin anahtarı Vali Yardımcısı Alpaslan Altınışık tarafından şehit babası Hasan Yüksel'e teslim edildi. - GİRESUN