Haberler

Şehit babasından Vali Aksoy'a ziyaret

Şehit babasından Vali Aksoy'a ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şehit Jandarma Komando Onbaşı Kamil Üngör'ün babası Mehmet Üngör, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

Şehit Jandarma Komando Onbaşı Kamil Üngör'ün babası Mehmet Üngör, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

14 Nisan 2001 tarihinde Bingöl'ün Genç ilçesi Yazıkonak bölgesinde teröristlerin hain pususunda Jandarma Komando Onbaşı Kamil Üngör hayatını kaybetmişti. Şehidin babası Mehmet Üngör, Vali Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti. Vali Aksoy, şehidin babasına başsağlığı dileklerini ileterek sağlıklı ömürler diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Suriye'de bir camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de cuma namazı sırasında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
Bakan duyurdu! Türk dizi sektöründe yeni dönem başlıyor

Bakan duyurdu! Türk dizi sektöründe yeni dönem başlıyor
Herkes ekran başına! TRT Spor 8 maç için müjdeyi verdi

Herkes ekran başına! 8 maç için müjdeyi verdiler
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
Zincir marketler pazar günü kapanacak mı? İlk itiraz sektörün içinden geldi

Zincir marketlerin pazar günü kapatılmasına ilk itiraz geldi
Müge Anlı konuğunun çıkardığı garip sesleri duyunca dayanamadı: Bunu alın yayından

Konuğunun çıkardığı garip seslere dayanamadı: Bunu alın yayından