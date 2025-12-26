Şehit babasından Vali Aksoy'a ziyaret
Şehit Jandarma Komando Onbaşı Kamil Üngör'ün babası Mehmet Üngör, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.
14 Nisan 2001 tarihinde Bingöl'ün Genç ilçesi Yazıkonak bölgesinde teröristlerin hain pususunda Jandarma Komando Onbaşı Kamil Üngör hayatını kaybetmişti. Şehidin babası Mehmet Üngör, Vali Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti. Vali Aksoy, şehidin babasına başsağlığı dileklerini ileterek sağlıklı ömürler diledi. - ESKİŞEHİR
