Şehit babasından duygulandıran paylaşım: 'Oğlum şehit oldu ne mutlu bana'

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Elazığlı Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan'ın paylaşımı duygulandırdı. Şehit babası, "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana" ifadelerine yer verdi.

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Er Kemal Aslan (22) şehit düştü. Şehit haberinin baba ocağına bildirilmesinin ardından şehit babası Mehmet Aslan, sosyal medya üzerinden oğlunun da aralarında olduğu 6 şehidin ismini paylaşarak, "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana" ifadelerini kullandı. Paylaşım görenleri duygulandırdı. - ELAZIĞ