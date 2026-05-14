Şehit babasından Kaymakam’a park talebi

Şehit polis Mustafa Aydın'ın babası Kamil Aydın, Bahçelivler Kaymakamı Mehmet Boztepe'yi ziyaret etti.

Şehidin babası Kamil Aydın, Boztepe'ye gösterdiği yakın ilgi ve destekten dolayı teşekkür etti. Ziyarette, şehidin oturduğu İhlas Yuva Sitesi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Faruk Şener ve Başkan Yardımcısı İsmail Salih Sert de hazır bulundu.

Görüşmede, şehidin oturduğu site içerisinde bulunan parkın onarılarak "Şehit Mustafa Aydın Parkı" adıyla yeniden düzenlenmesi talebi Kaymakam'a iletildi.

Kaymakam Boztepe de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, site yönetiminin anlamlı girişimini takdir etti. - İSTANBUL

