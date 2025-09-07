Şehit babasına saygısızlık iddiası

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın babası Bayram Sarı, Kocaeli'deki doğal gaz dağıtım şirketi İZGAZ'da bir personel tarafından saygısızlığa uğradığını söyledi.

Baba Bayram Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duruma tepki gösterdi. Sarı, paylaşımında, İZGAZ'da işlem yaptırdığı sırada danışmadaki bir personelin, evraklarını ve kimlik kartını yere fırlattığını öne sürdü. Şehitlere ve şehit yakınlarına gösterilmesi gereken saygıya dikkat çeken baba Sarı, "Kocaeli İZGAZ'daki danışmadaki personel, işlem yaparken evraklarımızı ve şehit kimlik kartımızı fırlatıp yere attı. Şehitlere ve yakınlarına gösterilen saygı bu mu" ifadelerini kullandı. Paylaşımında konunun Kocaeli Valiliği tarafından yakından takip edildiğini belirten Sarı, ilgili personelin cezalandırılmasını talep ettiğini de sözlerine ekledi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı (27), 7 Temmuz 2022'de Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmuştu. - KOCAELİ