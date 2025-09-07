Haberler

Şehit babasına saygısızlık iddiası

Şehit babasına saygısızlık iddiası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın babası Bayram Sarı, Kocaeli'deki doğal gaz dağıtım şirketi İZGAZ'da bir personel tarafından saygısızlığa uğradığını söyledi.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın babası Bayram Sarı, Kocaeli'deki doğal gaz dağıtım şirketi İZGAZ'da bir personel tarafından saygısızlığa uğradığını söyledi.

Baba Bayram Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duruma tepki gösterdi. Sarı, paylaşımında, İZGAZ'da işlem yaptırdığı sırada danışmadaki bir personelin, evraklarını ve kimlik kartını yere fırlattığını öne sürdü. Şehitlere ve şehit yakınlarına gösterilmesi gereken saygıya dikkat çeken baba Sarı, "Kocaeli İZGAZ'daki danışmadaki personel, işlem yaparken evraklarımızı ve şehit kimlik kartımızı fırlatıp yere attı. Şehitlere ve yakınlarına gösterilen saygı bu mu" ifadelerini kullandı. Paylaşımında konunun Kocaeli Valiliği tarafından yakından takip edildiğini belirten Sarı, ilgili personelin cezalandırılmasını talep ettiğini de sözlerine ekledi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı (27), 7 Temmuz 2022'de Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bulgaristan'da büyük kriz: 200 yıl boyunca tüm kazançlarını Türkiye'ye verecekler

Komşuda büyük kaos! 200 yıl boyunca tüm kazançları Türkiye'ye gidecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.