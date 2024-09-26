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Şehit Babası Halil Bodur, Oğlunun Ismini Taşıyan Okulda Görev Yapıyor

Şehit Babası Halil Bodur, Oğlunun Ismini Taşıyan Okulda Görev Yapıyor
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Amasya'da şehit Recep Bodur'un babası Halil Bodur, oğlunun adını taşıyan Aydınca Şehit Recep Bodur Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde çalışıyor. 8 yıl önce şehit düşen oğlunun fotoğrafıyla duygusal anlar yaşayan Bodur, evlat acısını ve gururunu bir arada yaşıyor. Diğer oğlu Muhammed Emin'in de okulda eğitim gördüğünü belirten Bodur, evlatlarını vatan için yetiştirdiğini ifade ediyor.

Amasya'da Şehit Recep Bodur'un babası Halil Bodur, evladının ismini taşıyan okulda görev yapıyor. Her sabah okula geldiğinde, 8 yıl önce şehit düşen oğlunun panoda asılı fotoğrafına gönül selamı vererek mesaisine başlayan baba, gurur ve hüznü bir arada yaşıyor.

2016 yılında Diyarbakır-Lice karayolunda askeri aracın geçişi sırasında yaşanan patlamada şehit olan 6 askerden biri olan er Recep Bodur'un babası, 7 yıldır oğlunun adını taşıyan okulda gururla görev yapıyor. Köyüne yakın mesafede olduğu için istediği Aydınca Şehit Recep Bodur Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde memur olarak çalışan 57 yaşındaki Bodur, çocuğunun isminin verildiği okulda görev yapmanın herkese nasip olmayacağını söyledi. Henüz 21 yaşındayken vatan için canını feda eden evladının şehit köşesindeki fotoğrafıyla zaman zaman dertleşirken gururu ve hüznü bir arada yaşadığını anlatan Bodur, "Evlat acısı başka. Ama Rabbimin ona verdiği şehitlik mertebesi daha başka" dedi.

"Bin evladım daha olsa feda olsun"

Diğer oğlu Muhammed Emin'in de aynı okulda 12. sınıfta eğitim gördüğüne değinen şehit babası, "Polis, asker olmak istiyor. Tercihi kendisine bırakıyorum. Ama bin evladım daha olsa memleketimize feda olsun. Çünkü biz evlatlarımızı bu günler için yetiştiriyoruz" diye konuştu.

Okul müdürü Gürsoy Başaran da çalışkanlığıyla örnek olan Bodur'un aralarında bulunmasının mesai arkadaşlarına ve öğrencilerine güç verdiğine işaret ederek kendisiyle çalışmaktan gurur duyduklarını belirtti. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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