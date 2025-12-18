Şehit Babası Mustafa Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2012 yılında çıkan çatışmada Şehit olan Yasin Bayraktar'ın babası Mustafa Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir KOAH tedavisi gören Mustafa Bayraktar, dün akşam hayatını kaybetti. Mustafa Bayraktar'ın cenazesi öğle namazında Çan Çarşı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından, Çan Şehir Mezarlığına defnedildi.
Cenaze namazında Bayraktar ailesini yalnız bırakmayan Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, merhum Mustafa Bayraktar'a Allah'tan rahmet dileyerek, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı temennisinde bulundu. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel