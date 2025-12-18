Haberler

Şehit Babası Mustafa Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Babası Mustafa Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2012 yılında çıkan çatışmada Şehit olan Yasin Bayraktar'ın babası Mustafa Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2012 yılında çıkan çatışmada Şehit olan Yasin Bayraktar'ın babası Mustafa Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir KOAH tedavisi gören Mustafa Bayraktar, dün akşam hayatını kaybetti. Mustafa Bayraktar'ın cenazesi öğle namazında Çan Çarşı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından, Çan Şehir Mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazında Bayraktar ailesini yalnız bırakmayan Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, merhum Mustafa Bayraktar'a Allah'tan rahmet dileyerek, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı temennisinde bulundu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Asgari Ücret Komisyonu 2. kez toplandı! Bakan Işıkhan: Ortada bir rakam yok

Asgari ücret maratonu! Toplantı sürerken bakandan yeni açıklama geldi
Fenerbahçe'nin yıldızı gemileri yaktı! 'Oynamak istemiyorum, ben gideceğim' demiş

Fenerbahçe'nin yıldızı gemileri yaktı! "Ben gideceğim" demiş
Ortalığı karıştıracak iddia: Marketler 50 kuruşluk poşetin 2,5 lira olmasını istiyor

Marketlerden poşet fiyatlarına fahiş zam talebi! Rakam bile verdiler
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
İddialar art arda geliyor! Boğaz'daki yalıda uyuşturucu partisi vermişler

Yalıda grup seks iddiası! Telefon yasak, uyuşturucu serbest
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar

RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü

Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü
Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi satışa çıkardı, işte istediği fiyat

Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi ilana koydu, işte istediği para
Kazada ölen arkadaşını araçta bırakıp kaçtılar

Kaza yaptılar, ölen arkadaşını araçta bırakıp kaçtılar
Damat cinayetinde babaya kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel cenazeni götür

Damat cinayetinde kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel al
title