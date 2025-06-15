Şehit babaları, Babalar Günü'nü çocuklarının kabri başında dua ederek geçirdi

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde şehit babaları Nazmi Bozkurt ve Mehmet Bağatur, Babalar Günü'nü terörle mücadelede şehit olan çocuklarının kabirleri başında dua ederek geçirdi.

Babalar Günü'nü, İdlib'de 27 Şubat 2020 tarihinde Esad rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan oğlu Sözleşmeli Er Cuma Bağatur'un kabri başında geçiren Mehmet Bağatur, buruk bir Babalar Günü geçirdiğini söyledi. Bağatur, "Buruk ve o kadar da gururlu bir gün geçiriyorum. Benim oğlum vatanı, milleti ve bayrağı uğrunda şehit oldu. Ben bu uğurda gerekirse tüm çocuklarımı feda ederim. Allah, tüm şehitlerimize rahmet eylesin" dedi.

2022'de Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt'un babası Nazmi Bozkurt da buruk bir Babalar Günü geçirdiğini söyleyerek, daha önce oğlu kendisine gelip Babalar Günü'nü kutlarken, şimdi ise kendisinin oğlunun kabrine gittiğini ifade etti. Bozkurt, "Şehit oğlumun kabrine gelerek Babalar Günü'nü kutlamak istedim. Bana nasip olmayan şehitlik oğluma nasip oldu. Şehit babası olduğum için mutlu ve gururluyum" diye konuştu.