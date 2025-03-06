Şehit Annesi Refiye Çakır'ın sofrasında konuk oldu

Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Şehit Sedat Çakır'ın annesi Refiye Çakır'ı iftarda ziyaret etti.

Bilecik'in Pazaryeri ilçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, ilçeye bağlı Sarıdayı Köyü'nde ikamet eden Şehit Sedat Çakır'ın annesi Refiye Çakır'ı iftar sofasına konuk oldu. Şehit ailelerinin her zaman baş tacı olduğunu vurgulayan Kaymakam Kahraman, "Şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerine sahip çıkmak en büyük görevimiz. Refiye teyzemizin duasını almak bizim için en büyük şereftir" dedi. Samimi ve duygusal anların yaşandığı iftarda, Refiye Çakır'ın misafirperverliği ve duaları herkesi duygulandırdı. Kaymakam Kahraman'a ziyaretinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Zehra Armağan ve SYDV personeli eşlik etti. - BİLECİK