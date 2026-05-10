Şehit annelerine anlamlı Anneler Günü ziyareti

Samsun Valisi Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı, Anneler Günü dolayısıyla şehit Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un ailesini ziyaret ederek, şehidin annesinin Anneler Günü'nü kutladı.

Tekkeköy ilçesinde gerçekleştirilen ziyarette Vali Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı, şehit Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un babaannesi Gülhan Altıok, dedesi Satılmış Altıok, annesi Gülay Altıok ve babası İsa Altıok ile bir araya geldi. Ziyarette Vali Tavlı ve eşi, şehidin annesi ve babaannesinin Anneler Günü'nü kutladı. Ziyarette başta aziz şehitlerin muhterem anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nün tebrik edildiği belirtilerek, hayatını kaybeden annelerin rahmet ve minnetle yad edildiği ifade edildi. Hayatta olan annelere ise aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir ömür temennisinde bulunuldu. Şehit Astsubay Üstçavuş Emre Altıok ile vatan uğruna can veren tüm şehitler ve hayatını kaybeden gaziler de rahmet, minnet ve şükranla anıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
