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Bilecik'te Şehit Ailesine Vefa Ziyareti

Bilecik'te Şehit Ailesine Vefa Ziyareti
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, askeri araç kazasında şehit olan Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal'in ailesine vefa ziyaretinde bulundu. Ziyarette, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğu mesajı verilirken, şehit rahmet ve minnetle anıldı.

Bilecik'te şehit ailesine vefa ziyareti gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, askeri araç kazasında şehit olan Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal'in ailesine vefa ziyaretinde bulundu. Gerçekleştirilen ziyarette, şehidin anne ve babasıyla bir araya gelinerek devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğu mesajı verildi. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman ile Şube Müdürü Hüsniye Nar tarafından gerçekleştirilen ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın ve Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in selamları şehit ailesine iletildi. Ziyarette, şehit Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal rahmet ve minnetle anılırken, ailesine sabır ve başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Aziz şehidimiz Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal'i rahmet, minnet ve dualarla yad ediyoruz. Kahraman şehidimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailesinin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Şehidimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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