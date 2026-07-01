Haberler

Bilecik'te Şehit Ailesine Sene-i Devriye Ziyareti

Bilecik'te Şehit Ailesine Sene-i Devriye Ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 1989 yılında Mardin'de şehit düşen Abit Şenocak'ın ailesini ziyaret ederek talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Bakan ve Vali'nin selamları iletilirken, şehidin aziz hatırası rahmetle anıldı.

Bilecik'te şehit ailesine sene-i devriye ziyareti gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 1989 yılında Mardin'de vatani görevini yaparken bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan silahlı çatışmada şehit olan Abit Şenocak'ın ailesini ziyaret etti. Bilecik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Tanas, Müdür Yardımcısı Duygu Esen ve Şehit-Gazi Birimi personeli Şefika Doymaz Bilanik tarafından gerçekleştirilen ziyarette, şehit Abit Şenocak'ın kardeşi Sait Şenocak ile bir araya gelindi. Ziyaret sırasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in selamları aileye iletilirken, şehit ailesinin talep ve ihtiyaçları da dinlendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehidimiz Abit Şenocak'ı rahmet, minnet ve şükranla anıyor; kıymetli ailesinin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şimdi hesap zamanı! 197 isim Türkiye'ye iade edildi

Şimdi hesap zamanı! 197 isim Türkiye'ye iade edildi
Muayene katılım paylarına zam geldi! İşte kalem kalem yeni ücretler

Zamlı fiyatlar Resmi Gazete yayımlandı! İşte kalem kalem yeni ücretler
Gebze'deki NATO protestosunda büyük gerginlik! Ortalık bir anda karıştı

NATO protestosunda büyük arbede! Tepki gösterince ortalık karıştı
Lüks araç pazarcının emeğini ezdi geçti

Lüks araç pazarcının emeğini ezdi geçti
İstanbul'da infial yaratan görüntü! Silahını vatandaşlara doğrulttu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Uygulama üzerinden araç çağıran genç kız otobanda kabusu yaşadı

Uygulama üzerinden araç çağıran genç kız otobanda kabusu yaşadı
Gerilim tırmanıyor! Afganistan'dan Pakistan'a hava saldırısı

Komşu komşuya bomba yağdırdı! Gerilim zirveye çıktı
Ev hapsindeki Ela Rümeysa Cebeci'den dikkat çeken paylaşım

Ev hapsindeki Ela Rümeysa Cebeci'den dikkat çeken paylaşım