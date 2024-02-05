Giresun Valisi, şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun ailesini ziyaret etti

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun Görele'de yaşayan ailesini ziyaret ederek şehidin şehadet belgesini takdim etti.

Ziyarete, Mehmet Fatih Serdengeçti'nin yanı sıra Görele Kaymakamı Refik Özsoy, İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Özgür Özer ve eşi Elif Özer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Mustafa Modaoğlu, Askerlik Şubesi Başkanı Üsteğmen Alper Gündoğdu ve askeri personel katıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun ve bütün şehitler için dua eden Vali Mehmet Fatih Serdengeçti şehidin şehadet belgesini, şehidin babası Şerif Ali Köroğlu ve annesi Fatma Köroğlu'na teslim etti.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, devlet ve millet olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını ve bu desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak'ta teröristlerin üs bölgesine sızmaya çalıştığı çatışma sonucu, silah arkadaşları ile birlikte şehit düşmüştü. - GİRESUN