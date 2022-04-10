Şehit ailesine anlamlı ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şehit ailesine anlamlı ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Şehit ailesine anlamlı ziyaret

Bitlis'in Tatvan İlçesi 10. Komando Tugayı Komutan Vekili Topçu Kurmay Albay Üzeyir Durmuş iftarını evlerine konuk olduğu Şırnak'ın Silopi ilçesinde vatani görevini yaparken şehit olan Piyade Er Ömer Yalçın'ın ailesiyle birlikte açtı.

TATVAN, BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan İlçesi 10. Komando Tugayı Komutan Vekili Topçu Kurmay Albay Üzeyir Durmuş iftarını evlerine konuk olduğu Şırnak'ın Silopi ilçesinde vatani görevini yaparken şehit olan Piyade Er Ömer Yalçın'ın ailesiyle birlikte açtı.

Ailesi ve Tatvan Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Yafes Akkaya ile birlikte ilçe merkezinde ikamet eden Şehit Piyade Er Ömer Yalçın'ın evini ziyaret eden Tugay Komutanı Vekili Topçu Kurmay Albay Üzeyir Durmuş, hem şehidin ailesiyle sohbet etti hem de aynı sofrada iftarını açtı.

Kendilerini iftar sofralarında konuk eden şehidin ailesine teşekkürlerini ileten Topçu Kurmay Albay Üzeyir Durmuş, ziyaret vesilesiyle şehidimizi rahmetle anarak, her hangi bir ihtiyaçları olması durumunda kapılarının kendilerine sonuna kadar açık olduğunu ifade etti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Şehit Ömer Yalçın'ın ailesi ise ilgi ve alakadan ötürü teşekkürlerini iletti. - BİTLİS

Şehit ailesine anlamlı ziyaret

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ömer Yalçın, Tatvan, Albay, Şehit, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title