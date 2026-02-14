Şehit ailelerini yalnız bırakmıyor

DÜZCE (İHA) – Vali Mehmet Makas, Düzce'de şehit ailelerini ziyaret ederek hal ve hatırlarını sordu, taleplerini dinledi. Buluşmada, devletin her zaman şehit yakınlarının ve gazilerin yanında olduğu vurgulandı.

Düzce Valisi Mehmet Makas, Hamidiye Mahallesi'nde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık'ın annesi Raziye ve babası Arslan Işık ile Sancaklar Mahallesi'nde Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Metin Uysal'ın annesi Ayşegül ve babası İslam Uysal'ı hanelerinde ziyaret etti. Şehit aileleriyle yakından ilgilenen Vali Makas, ailelerin hal ve hatırlarını sorarak talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmelerde, şehitlerin hatıraları yad edilirken, aziz şehitler için dualar edildi. - DÜZCE