Kaymakam Soysal, Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Kaymakam Soysal, Şehit Ailelerini Ziyaret Etti
Adıyaman'ın Kahta ilçe Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, şehit aileleriyle bir araya gelerek, devletin her zaman şehitlerin emanetlerine sahip çıktığını vurguladı. Ziyaret sırasında ailelerin taleplerini dinleyen Soysal, şehitlerin hatırasının milletin gönlünde yaşayacağını belirtti ve ailelere minnettarlığını ifade etti.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, şehit aileleriyle bir araya geldi.

Şehit aileleriyle yakından ilgilenen Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, devletin her zaman şehitlerin emanetlerine sahip çıktığını belirterek ailelerle bir süre sohbet etti.

Ziyaret sırasında ailelerin talep ve ihtiyaçları da dinlenirken, her şartta yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Şehitlerin aziz hatırasının milletin gönlünde daima yaşayacağını vurgulayan Soysal, vatan uğruna canlarını feda eden kahramanların ailelerinin baş tacı olduğunu dile getirdi. Kaymakam Soysal ayrıca, gösterdikleri nazik misafirperverlik dolayısıyla ailelere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
