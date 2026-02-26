Haberler

Şehit aileleri ve gazilere için iftar yemeği düzenlendi

Şehit aileleri ve gazilere için iftar yemeği düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'deki şehit aileleri ve gaziler, Odunpazarı Kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Eskişehir'deki şehit aileleri ve gaziler, Odunpazarı Kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Yaklaşık bin kişinin katıldığı program, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi ile başladı. Ardından, misafirler hep birlikte oruçlarını açtı. İftara gelen vatandaşlar ile yakından ilgilenen Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, misafirlerle sohbet etti. Memnuniyetlerini ifade eden şehit yakınları ve gaziler ise, gösterdiği yakın ilgi sebebiyle Kaymakam Ulu'ya teşekkür etti.

"Sizlere layık olabilmek en büyük temennimizdir"

Şehit aileleri ve gazilerle iftar sofrasında buluşmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Kaymakam Ulu, "Böyle mübarek ve kıymetli bir zaman diliminde siz değerli şehit anneleriyle, şehit babalarıyla, şehit eşleriyle, şehit evlatlarıyla ve kahraman gazilerimizle iftar sofrasında buluşmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Ne yaparsak yapalım şehitlerimizin hakkını, gazilerimizin kahramanlıklarının bedelini ödeyemeyiz. Şehitlerimize ve sizlere layık olabilmek en büyük temennimizdir" dedi.

Programa; Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, Vali Yardımcısı Remzi Oğuz Yılmaz, Vali Yardımcısı Abdülhamit Karaca, Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel, Odunpazarı İlçesi'nde ikamet eden şehit aileleri ve gaziler ile kamu kurumlarının amirleri de katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MSB'den düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama! Şehit pilot canını hiçe saymış

MSB de açıklamasında doğruladı! Şehit pilot canını hiçe saymış
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum

Bakan Gürlek hızlı başladı! Kanayan yaramız için harekete geçiyor
İlk kez paylaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?

İlk kez paylaşıldı! Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?
Korkulan oldu! Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi

Korkulan oldu! Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
Örümcek adam değil! Haline acıyıp yardım için bakın nasıl seslendiler

Vatandaşlar haline acıyıp yardım için bakın nasıl seslendi
Markette karşılaştığı durumu anlatan genç kız, gözyaşlarına boğuldu

Markette karşılaştığı durumu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
Arda Güler Fenerbahçe'ye dün gece çuvalla para kazandırdı

Dün gece Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu
İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol

İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol
Süper Lig'e koşan takım da akıma ayak uydurdu

Binlerce etkileşim alan video! Akıma onlar da katıldı