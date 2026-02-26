Şehit aileleri ve gazilere için iftar yemeği düzenlendi

Eskişehir'deki şehit aileleri ve gaziler, Odunpazarı Kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Yaklaşık bin kişinin katıldığı program, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi ile başladı. Ardından, misafirler hep birlikte oruçlarını açtı. İftara gelen vatandaşlar ile yakından ilgilenen Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, misafirlerle sohbet etti. Memnuniyetlerini ifade eden şehit yakınları ve gaziler ise, gösterdiği yakın ilgi sebebiyle Kaymakam Ulu'ya teşekkür etti.

"Sizlere layık olabilmek en büyük temennimizdir"

Şehit aileleri ve gazilerle iftar sofrasında buluşmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Kaymakam Ulu, "Böyle mübarek ve kıymetli bir zaman diliminde siz değerli şehit anneleriyle, şehit babalarıyla, şehit eşleriyle, şehit evlatlarıyla ve kahraman gazilerimizle iftar sofrasında buluşmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Ne yaparsak yapalım şehitlerimizin hakkını, gazilerimizin kahramanlıklarının bedelini ödeyemeyiz. Şehitlerimize ve sizlere layık olabilmek en büyük temennimizdir" dedi.

Programa; Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, Vali Yardımcısı Remzi Oğuz Yılmaz, Vali Yardımcısı Abdülhamit Karaca, Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel, Odunpazarı İlçesi'nde ikamet eden şehit aileleri ve gaziler ile kamu kurumlarının amirleri de katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı