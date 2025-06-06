Şehit aileleri Kurban Bayramı'nı buruk geçirdi

Şehit aileleri Kurban Bayramı'nı buruk geçirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Şehit aileleri Kurban Bayramı'nı buruk geçirdi
Haber Videosu

Şehit aileleri Kurban Bayramı'nı buruk geçirdi Şehit aileleri, Kurban Bayramı'nda Pınarbaşı Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehit aileleri Kurban Bayramı'nı buruk geçirdi

BURSA - Şehit aileleri, Kurban Bayramı'nda Pınarbaşı Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlerinin kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyan aileler, daha sonra çiçekleri sulayarak mezar taşlarını temizledi.

Bayram namazının ardından birçok ilde şehitlikleri ziyaret eden aileler, sevdiklerinin kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu ve dualar etti. Mezar taşlarını temizleyen ve kabirlerine çiçek bırakan aileler, gözyaşlarını tutamadı. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşanırken, aile üyeleri şehitlerin fotoğraflarını öptü. Sessizlik içinde yapılan ziyaretlerde, dualar vatan uğruna can veren tüm şehitler için edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / POLAT TAHA ÖZTÜRK - Yerel
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı

Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Cristiano Ronaldo Almanların 'Messi' tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi

Almanların "Messi" tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi
Şırnak'ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı

Bir kentimizde korkutan olay! Bölge apar topar karantina altına alındı
Minguzzi'nin teyzesinin paylaşımı yürekleri yaktı: Bayram kime geldi?

Minguzzi'nin teyzesinin 3 kelimelik bayram paylaşımı yürekleri yaktı
Suudi Arabistan şokta! Osimhen'de ibre Galatasaray'a dönüyor

Suudi Arabistan şokta! Osimhen'de ibre Galatasaray'a döndü
9 gollü çılgın maç! UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı belli oldu
Dostlar düşmana dönüştü! Musk 'büyük bombayı' bıraktı: Epstein dosyalarında Trump'ın adı var

Musk 'büyük bombayı' bıraktı: Epstein dosyalarında Trump'ın adı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.