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Eskişehir Valisi ve İl Jandarma Komutanlığı Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna İftar Yemeği Düzenledi

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından şehit aileleri, gaziler ve aileleri onuruna iftar yemeği düzenlendi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve İl Jandarma Komutanı Erhan Demir tarafından düzenlenen iftar programında, şehit aileleri ile gazi ve aileleriyle bir araya geldi. Yemek programına Vali Hüseyin Aksoy ile birlikte İl Jandarma Komutanı Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, şehit aileleri, gaziler ve aileleri katıldı. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı, dualar edildi. İftar yeği sonrasında şehit aileleri, gaziler ve aileleri ile fotoğraf çekimi ile son buldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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