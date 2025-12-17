Şehidin ailesine vefa ziyareti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yılında Bitlis'te şehit olan Polis Memuru Ertuğrul Kırık'ın kıymetli ailesini ziyaret etti.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Ziyarette, Aziziye Kaymakamı Muhammet Tugay, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ile İl Müftüsü Yaşar Çapçı da hazır bulundu. Şehidimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine sabır diliyoruz" denildi. - ERZURUM