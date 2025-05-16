Şehide kabri başında anma

Şehide kabri başında anma
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Şehide kabri başında anma 1997 yılında Kuzey Irak'ta şehit olan Piyade Er Selami Aslan, memleketi olan Erzurum'un Oltu ilçesinde kabri başında anıldı.

Şehide kabri başında anma

ERZURUM - 1997 yılında Kuzey Irak'ta şehit olan Piyade Er Selami Aslan, memleketi olan Erzurum'un Oltu ilçesinde kabri başında anıldı.

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Başaklı Mahallesi'nden nüfusuna kayıtlı ve 16 Mayıs 1997 yılında Kuzey Irak'ta vatani görevini yaparken şehit düşen Piyade Er Selami Aslan, şehadetinin yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı. Anma programına Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Jandarma Komutanı Erdal Hastürk, Oltu İlçe Müftüsü Veysel Çelebi, Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Yiğit ve Oltu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sefa Özmen katıldı.

Başaklı Mahallesi mezarlığında gerçekleştirilen ziyarette, İlçe Müftüsü Veysel Çelebi tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Programa Şehit Selami Aslan'ın ailesi, yakınları ve mahalle halkı da katıldı. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşanırken, şehidin annesi Aysel Aslan, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik'ten oğlunun mezarının yenilenmesini talep etti. Mahalle Muhtarı Şefik Şimşek de şehidin ailesinin her zaman yanında olduklarını belirterek, bu tür anma etkinliklerinin önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DURSUN MURAT AYDIN - Yerel
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