Şehadetinin yıl dönümünde unutulmadı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen'in şehadet yıl dönümü için mevlit töreni düzenlendi.

4 yıl önce Suriye'de Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde Tel Rıfat'taki Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen'in şehadetinin yıl dönümünde Mevlid-i Şerif okundu.

Bozüyük Belediyesi Hasan Ali Yücel Sosyal ve Kültürel Tesisi'nde gerçekleştirilen mevlit programına Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık ve Mehmet Ali Karasu, Şehit aileleri, Gaziler, Şehit Bilgen'in ailesi ve yakınları katıldı.

Okunan Mevlid-i Şerif'in ardından başta şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen olmak üzere tüm şehitler için dualar edildi. - BİLECİK