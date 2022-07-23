Seferihisar Kaleiçi Söyleşileri Sürüyor

İzmir Seferihisar Belediyesi tarafından "Türkiye 2. Yüzyılına Hazır mı?" başlığıyla düzenlenen 'Kaleiçi Söyleşiler'i sürüyor. KRT TV tarafından canlı yayınlanan, Menderes Samancılar, Ece Uslu ve Erhan Güleryüz'ün konuk olduğu söyleşilerin üçüncü buluşmasında kültür, sanat ve sinema konuşuldu.

Sığacık Kaleiçi'nde gerçekleşen söyleşiye Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, siyasi parti temsilcileri, Meclis Üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çiğdem Akdemir moderatörlüğündeki Kaleiçi Söyleşileri'nin üçüncü buluşmasında Menderes Samancılar çıkardığı "Yanmış Orman Kokusu" şiir kitabından bazı şiirlerini, Erhan Güleryüz'ün gitarı eşliğinde seyircilere okudu. Söyleşi öncesi kitabının imza töreni yapılan Samancılar, "Kitabımı kıymetli kardeşlerim için imzalarken yalnızca 'Aydınlık yarınlar dileğiyle' yazıyorum. İhtiyacımız neyse onu yazıyorum" dedi.

"SANATIN GELİŞİMİ İÇİN İLK ŞART ÖZGÜR DÜŞÜNCE"

Söyleşide söz alan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin şunları söyledi:

" Türkiye'nin kültürüne, müziğine, sinemasına yıllardır değerli katkılar veren sevgili konuklarımız Ece Uslu, Erhan Güleryüz ve Menderes Samancılar'a çok teşekkür ederim. Seferihisar'da kültürü, sanatı konuşmak bizim için ayrıca önemli. Biraz ileride, Teos Antik Kenti'nde dünyanın ilk sanatçılar birliği kurulmuş. Yüzyıllar boyunca tarihin en ünlü şairleri, tiyatro sanatçıları, müzisyenleri, filozofları bu topraklarda yetişmiş ve bir gelenek yaratmışlar. Türkiye'nin sanatçıları ise bu geleneği bugünlere taşımışlar. Sanatın ve kültürün gelişimi için ilk şart özgür bir düşünme ortamının olabilmesidir. Ne yazık ki son yıllarımız sanata ve sanatçıya baskı ve sansür ile geçti. Mustafa Kemal Atatürk 'Uygarlık doruğunun merdiveni sanattır' demiş ve aslında cumhuriyetimizi nasıl muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracağımızın formülünü vermiştir. Ben eminim Türkiye'nin ikinci yüzyılında kültürün ve sanatın gelişimi için tam özgür bir ortama sahip olacağız ve uygarlığın doruğuna ilerleyeceğiz. Biz, binlerce yıldır kültür-sanatın başkenti olan Seferihisar'dan üzerimize düşen tüm sorumluluğu yerine getirmeye hazırız."

MARİNA ÇALIŞMALARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Başkan Yetişkin, Seferihisar'da marinanın genişletilmesi için yapılan çalışmalara da tepki gösterdi. Çalışmaları doğa katliamı olarak nitelendiren Yetişkin, yurttaşları 26 Temmuz Salı günü saat 11.30'da Def-i Gam Kafe'de yapılacak halkın katılım toplantısına çağırdı.

ANKA / Yerel