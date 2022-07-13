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Seferihisar Kaleiçi Söyleşileri Başlıyor

ANKA - Yerel
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Seferihisar Kaleiçi Söyleşileri Başlıyor

Seferihisar Belediyesi tarafından ‘Türkiye 2. Yüzyıla Hazır mı?’ konu başlığıyla yaz sezonu boyunca devam edecek söyleşiler, 15 Temmuz Cuma günü başlıyor.

Seferihisar Belediyesi tarafından 'Türkiye 2. Yüzyıla Hazır mı?' konu başlığıyla yaz sezonu boyunca devam edecek söyleşiler, 15 Temmuz Cuma günü başlıyor.

15 Temmuz Cuma günü düzenlenecek söyleşide Zafer Arapkirli, Elfin Tataroğlu ve Mustafa Hoş konuk olacak.

Moderatörlüğünü Çiğdem Akdemir'in yapacağı söyleşilerin ikincisi ise 16 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşecek.

15 Temmuz Cuma akşamının konusu "İlk yüzyılda basın özgürlüğü",  16 Temmuz Cumartesi günü düzenlenecek şöylesinin konusu "İlk yüzyılda adalet ve demokrasi" olacak.

ADALETTEN EKONOMİYE

Yaz sezonu boyunca devam edecek ünlü isim ve kanaat önderlerinin konuk olacağı programlarda adalet ve demokrasi, ekonomi, ifade ve inanç özgürlüğü, kültür sanat ve mizah, edebiyat, göç politikaları ve tarım gibi konular ele alınacak.

ANKA / Yerel

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