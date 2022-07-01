Seferihisar'da 'Teos-Yazıtlar' Lansmanı

Seferihisar'daki Teos Antik Kenti'nin kazılarının başkanlığını yapan Prof. Dr. Musa Kadıoğlu'nun editörlüğünü yaptığı 'Teos-Yazıtlar, Kültler ve Kentsel Doku' kitabının lansmanı yapıldı.

Seferihisar'da bulunan Teos Antik Kenti'nin gün yüzüne çıkarılması için 12 yıldır kazıların başkanlığını yapan Prof. Dr. Musa Kadıoğlu'nun editörlüğünü yaptığı Teos-Yazıtlar, Kültler ve Kentsel Doku kitabının lansmanı yapıldı. Teos Antik Kenti'nde Musa Kadıoğlu ve Teos ve Abderra, Savaş ve Barış İçinde İki Şehir kitabının yazarlarından Mustafa Adak'ın konuşmaları ve Akis Müzik Topluluğu'nun müzik dinletisinin ardından etkinlik Maya Restoran'da Teos'a özgü arpa ekmeği, barbun balığı ve şarap ikramı ile devam etti.

TEOS KAZILARI 300 YILDIR DEVAM EDİYOR

Teos kitabının yazarı Musa Kadıoğlu, "Bu kitap 8 yıllık bir çalışmanın sonucu fakat Teos'ta kazı çalışmaları 300 yıldır devam ediyor. İlk çalışma 1709 yılında başlamış. Kitap Teos ile ilgili bilinen tüm yazıtları, kültleri ve çalışmaları içeren bir kitap. Bu çalışma yalnızca arkeolojik kazıları değil Teos şehrinin kuruluşundan Osmanlı'ya kadarki tüm zaman dilimini kültürel hayatı da kapsayarak kent araştırmalarına bir örnek olsun istedik. Bu sebeple kentteki bayramlar neydi sosyal yaşama hizmet eden yapılar nelerdi gibi birçok yapıyı görebileceksiniz kitapta. Biz bu zamana kadar ne kadar bilgiye eriştiysek ekledik ama bu bir başlangıç. Teos'a gelenlerin çoğu yalnızca antik kenti görmeye değil zeytin ağaçlarını da görmeye geliyor. Kitabı okurken size de zeytin ağaçları eşlik etsin" dedi.

Teos ve Abderra, Savaş ve Barış İçinde İki Şehir kitabının yazarlarından Prof. Dr. Mustafa Adak, "Teos'un en önemli kaynaklarını yazıtlar anlatıyor. Çok az antik şehirde bu kadar yazıt kalmış ve bu bizim için çok kıymetli bir durum. Kitap, Teosluların M.Ö 550'de Trakya'da kurduğu Abderra kentinin nasıl Romalılar tarafından yıkıldığını ve sonra Teosluların nasıl Abderra'nın yeniden kurulması için destek olduğunu anlatıyor. Aynı zamanda devletler arası diplomasinin nasıl yapılması gerektiğini anlatan bir kitap" diye konuştu.

"SEFERİHİSAR VE DÜNYA TARİHİ İÇİN ÇOK KIYMETLİ BİR ESER"

Teos kitabının bu dönemde çıkmış olmasının Seferihisar Belediyesi için daha anlamlı olduğunu söyleyen Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, '"Seferihisar ve dünya tarihi için çok kıymetli bir eseri kutlama vesilesi ile bir araya gelmiş olduğumuz için çok mutluyum. Hem Teos'un 12 yıldır gün yüzüne çıkmasını sağlayan hem de olağanüstü çalışmayı hazırlayan Teos kazı başkanı Musa Kadıoğlu hocamıza çok teşekkür ederim. Seferihisar Belediyesi olarak İyon Kentler Birliği adında bir destinasyon turizmi projesinin adımlarını attık. Seferihisar ile birlikte Samos, Sakız, Selçuk, Çeşme, Foça, Urla, Didim, Söke ve Menderes'teki Antik iyon şehirleri üzerinden bir rota oluşturarak şehirlerin birbirine değer katmasını sağlamayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz hafta proje için Samos'u ziyaret ettik ve Samos Belediyesi ile iş birliği protokolümüzü hazırladık. Bunun müjdesini böyle anlamlı bir etkinlikte verebildiğim için de çok şanslıyım" dedi.

ANKA / Yerel