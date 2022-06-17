Şebnem Şirin Davasında "Ağırlaştırılmış Müebbet" Mütalaası Veren Savcı Ayakta Alkışlandı Denizli’nin Pamukkale ilçesinde gıda mühendisi Şebnem Şirin’i (25) öldürdüğü için Furkan Zıbıncı’nın yargılandığı davanın üçüncü duruşması Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı Alperen Pektaş, zanlının ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Şirin ailesinin avukatları savcının talebini alkışlarla karşıladı. AYHAN ÇİMENDAĞ Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gıda mühendisi Şebnem Şirin'i (25) öldürdüğü için Furkan Zıbıncı'nın yargılandığı davanın üçüncü duruşması Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı Alperen Pektaş, zanlının ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Şirin ailesinin avukatları savcının talebini alkışlarla karşıladı. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 27 Ekim 2021 tarihinde gıda mühendisi Şebnem Şirin'in, Furkan Zıbıncı tarafından bir dairede bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın üçüncü duruşması, Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapıldı. Tutuklu sanık Furkan Zıbıncı, duruşmaya Antalya S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS üzerinden katıldı. Duruşmayı Şebnem Şirin'in annesi Pervin Tokat ve babası Halil Şirin de izledi. Önceki duruşmaya katılmayan sanık Furkan Zıbıncı'nın babası İ.Z, üçüncü duruşmada tanık olarak ifade verdi. SAVCI, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ Duruşmada esas hakkındaki görüşünü sunan Cumhuriyet Savcısı Alperen Pektaş, sanığın "tasarlayarak ve canavarca hisle öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Şirin ailesinin avukatları savcının görüşünü alkışladı. Mahkeme heyeti, savunmalarını hazırlamaları için sanık avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi. ANKA / Yerel Şebnem Şirin Pamukkale Denizli Yerel Haberler

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