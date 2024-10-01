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SCÜ'nün Yeni Hastanesi 2025'te Açılacak

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, 1071 yatak kapasiteli yeni hastanenin 2025 yılının sonlarına doğru tamamlanarak hizmete girmesini hedeflediklerini açıkladı. Hastanenin İç Anadolu Bölgesi'nde bir sağlık üssü olmasının amaçlandığı belirtildi.

- SCÜ'nün yeni hastanesi 2025'te tamamlanacak

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, inşaatı devam eden yeni üniversite hastanenin 2025 yılında tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi.

Son yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Sivas'ta görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi. SCÜ Mihmandar Uygulama Oteli'nde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan Rektör Şengönül, liyakatli bir yönetim anlayışı sergileyeceklerini belirtti.

" İç Anadolu Bölgesi'nde bir sağlık üssü olmasını istiyoruz"

Kampüs içerisinde inşaatı devam eden 1071 yatak kapasiteli yeni hastane ile ilgili bilgeler veren Prof. Dr. Ahmet Şengönül, "Aldığımız ilk bilgilere göre 2025 yılının sonlarına doğru tamamlanmasını hedefliyoruz. Daha sonrasında ise taşınma işlemleri ile halkımıza bir an önce hizmet vermeye çalışacağız. Bu konu üzerinde hassas olarak duruyoruz. Burada sadece hastanemizin yeniliği önemli olmakla birlikte, hastanemizin alet, edevat ve tüm ekipmanlarının en kalitelisini temin ettik. Bu hastanenin İç Anadolu Bölgesi'nde bir sağlık üssü olmasını istiyoruz. Bu hedefimizi Sağlık Bakanımıza ilettik. Hastane binası toplam 191 bin metrekare alana inşa edildi. İnşaatın yüzde 70'lik kısmı tamamlanmış bulunuyor. Geri kalan kısmı için de ödeneklerin alındığını öğrendik. İnşallah 2025'in ortalarında veya sonlarına doğru inşaatın bitmesi hedefleniyor" şeklinde konuştu.

SCÜ'nün Yeni Hastanesi 2025'te Açılacak
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAHMİ MEYVECİ - Yerel

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