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SBÜ Erzurum Tıp Fakültesi'nde 2026-2027 akademik yılı törenle başladı

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SBÜ Erzurum Tıp Fakültesi'nde 2026-2027 akademik yılı törenle başladı
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi'nde 2026-2027 Akademik Açılış Töreni gerçekleştirildi. Törende Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral, mesleki etik değerlere bağlı nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştirilmesinin önemini vurguladı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Açılış Töreni gerçekleştirildi.

Akademisyenler, öğrenciler ve sağlık camiasının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen törende, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla değerlendirmelerde bulunuldu.

Törene katılan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral de program kapsamında bir konuşma gerçekleştirdi. Meral konuşmasında, tıp eğitiminin toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesindeki önemine dikkat çekerek, bilgi ve donanım sahibi, mesleki etik değerlere bağlı nitelikli sağlık profesyonellerinin yetiştirilmesinin önemini vurguladı.

Sağlık alanındaki gelişmelere uyum sağlayabilecek, bilimsel düşünceyi esas alan ve insan odaklı hizmet anlayışını benimseyen hekimlerin yetiştirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade eden Meral, yeni akademik yılın öğrenciler, akademisyenler ve sağlık camiası açısından verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Program, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı'nın hayırlı olması dilekleriyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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