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SBK Vakfı Ramazan'da Kars'ta İhtiyaç Sahiplerine Alışveriş Kartı Dağıttı

SBK Vakfı Ramazan'da Kars'ta İhtiyaç Sahiplerine Alışveriş Kartı Dağıttı
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SBK Vakfı, Ramazan ayında Kars ve çevresindeki ihtiyaç sahiplerine alışveriş kartı şeklinde destek sunarak toplam 10 bin aileye yardımda bulundu. Vakıf ayrıca, üniversite öğrencileriyle iftar programında bir araya gelerek burs ve bilgisayar desteği sağlayacaklarını açıkladı.

SBK Vakfı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında Kars ve çevresindeki ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Geleneksel olarak yardım kolileri dağıtan vakıf, bu yıl farklı bir uygulamaya giderek desteklerini alışveriş kartı şeklinde sunmaya başladı.

Kars Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yargıç Harmankaya'nın SBK Vakfı yetkilileriyle birlikte organize ettiği "2025 SBKV Ramazan Yardım Kampanyası" Kars'ta büyük ses getirdi. Kars'tan 23 Mahalle muhtarının davet edildiği yardım organizasyonunda, yoksul aileler, SBK Vakfı yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz tarafından sevindirildi.

Bu sene alışveriş kartı desteği sunuldu

Yetkililer, insanların kendi ihtiyaçlarını özgürce belirleyerek alışveriş yapabilmesi için bu yöntemi tercih ettiklerini belirtti. Ramazan ayı kapsamında Kars ve ilçelerinde 5 bin, Ardahan ve Iğdır'da ise toplam 5 bin aileye 1.000'er liralık alışveriş kartları teslim edildi. Böylece SBK Vakfı, bölge genelinde toplam 10 bin aileye destek sağlamış oldu.

Vakıf yetkilileri, Kars'a gelerek belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin alışveriş kartlarını muhtarlara teslim etti. Ayrıca üniversite öğrencilerini de unutmayan vakıf, Kars'ta eğitim gören gençlerle iftar programında bir araya geldi. Programda öğrencilerin talepleri dinlenirken, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs ve bilgisayar desteği sağlanması yönünde karar alındı.

SBKV Vakfı'nın uzun yıllardır bölgede sürdürdüğü yardımlar, halk tarafından büyük takdirle karşılanıyor. Kars'taki muhtarlar, yapılan yardımlar için vakıf yetkililerine teşekkür ederken, bu tür desteklerin diğer kurumlara da örnek olmasını temenni ettiklerini dile getirdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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