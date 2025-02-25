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Savunma Sanayii ve NATO İş Birliği SPARK Etkinliğinde Bir Araya Geliyor

Savunma Sanayii ve NATO İş Birliği SPARK Etkinliğinde Bir Araya Geliyor
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Savunma Sanayii Başkanlığı'nın öncülüğünde gerçekleşen SPARK etkinliğinde NATO ajansları ve müttefik ülkelerden 180 katılımcı, savunma ve güvenlik alanındaki inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarını tartışmak üzere Türkiye'de bir araya geldi.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın koordinasyonunda, Savunma ve güvenlik alanında inovasyonun ve Ar-Ge'nin teşvik edildiği SPARK etkinliğinde, NATO ajansları ve müttefik ülkelerden yaklaşık 180 katılımcı Türkiye'de bir araya geldi.

Savunma sanayii Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı (ACT) tarafından düzenlenen ve savunma ile güvenlik alanında inovasyonu, Ar-Ge çalışmalarını ve çığır açıcı teknolojilerin kullanımını teşvik etmeyi amaçlayan Innovation Continuum etkinlik serisinin 2025 yılındaki ilk faaliyeti SPARK, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada, "Savunma sanayii ekosisteminin uluslararası arenada daha etkin hale getirilmesi ve geleceğin savaş alanlarını şekillendirecek teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlik, NATO ajansları, üye ülkelerden uzmanlar, savunma sanayii temsilcileri ve akademisyenleri bir araya getiriyor. SPARK 2025 kapsamında, yapay zeka, büyük veri analitiği, insansız sistemler, otonom teknolojiler, siber güvenlik, uzay sistemleri ve ileri mühendislik çözümleri gibi kritik alanlarda Ar-Ge çalışmaları ve teknolojik gelişmeler masaya yatırılıyor.

NATO üyesi ülkelerden gelen yaklaşık 180 katılımcının yer aldığı etkinlikte, Türkiye'den 13 firma, TÜBİTAK ve Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Araştırma Merkez Komutanlıkları, yenilikçi projelerini, operasyonel çözümlerini ve NATO iş birliği kapsamında geliştirdikleri teknolojileri uluslararası düzeyde tanıtma fırsatı yakalıyor" denildi.

Etkinliğin açılışında konuşan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, NATO ile savunma ve güvenlik alanında sürdürülen iş birliklerinin önemine vurgu yaparak, uluslararası standartlara uyum, ortak Ar-Ge projelerinin artırılması ve inovasyon odaklı savunma çözümlerinin geliştirilmesi konularında atılacak adımlara dikkat çekti. Görgün, Türk savunma sanayiinin geleceğin tehditlerine karşı caydırıcı, etkin ve yenilikçi çözümler geliştirme konusundaki kararlılığını belirtti.

SPARK 2025, müttefik ülkeler arasında ileri teknolojilere yönelik ortak çalışma kültürünü geliştirmeyi, savunma sanayiinde inovasyon odaklı dönüşümü hızlandırmayı ve NATO'nun gelecekteki operasyonel kabiliyetlerine katkı sağlamayı amaçlıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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