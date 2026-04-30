Savunma Sanayii Başkanı Görgün: 'GÖKBEY programı dahilinde toplamda 83 helikopteri kurumlarımızın hizmetine sunacağız'

Türk mühendisleri tarafından tasarlanıp geliştirilen ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tesislerinde üretilen genel maksat helikopteri T625 GÖKBEY'in Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimi dolayısıyla TUSAŞ'ta tören gerçekleştirildi. Törene, Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ve çok sayıda mühendis ile davetli katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, GÖKBEY'in tanıtım filminin seyredilmesiyle devam etti. Ardından açılış konuşmalarına geçildi.

Haluk Görgün, Türkiye'nin savunma sanayisinde attığı adımların ülkeyi ileriye taşıdığını ve uluslararası alanda dikkatle takip edildiğini belirterek, son dönemde yabancı heyetlerin artan ilgisinin bu başarının göstergesi olduğunu ifade etti. Görgün, T625 GÖKBEY'in yalnızca bir platform değil, Türkiye'nin milli inovasyon gücü ve savunma sanayisindeki dönüşümünün somut bir örneği olduğunu vurguladı.

Gelecek yıllarda gerçekleştirilecek GÖKBEY teslimatlarına değinen Haluk Görgün, "İlerleyen yıllarda Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza 15 adet, İçişleri Bakanlığımıza 42 adet daha GÖKBEY teslimatını gerçekleştireceğimizi ifade etmek isterim. Diğer kullanıcılarla beraber GÖKBEY programı dahilinde toplamda 83 helikopteri kurumlarımızın hizmetine sunacağız. GÖKBEY, sahip olduğu özelliklerle Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın hizmetlerine önemli katkılar sunacak. Çok yönlü kullanım imkanıyla Kara Kuvvetlerimizin harekat kabiliyetini ve görev esnekliğini daha da arttıracak. GÖKBEY'in Kara Kuvvetleri envanterine girmesi sahadan 3beslenerek zaman içinde daha da gelişecek dinamik bir süresinde başlangıcı olduğunu da söylemek gerekir. Geri bildirimler doğrultusunda görev ekipmanları zenginleşecek, yeni alt sistem entegrasyonlarıyla platformlarımızın kabiliyeti giderek derinleşecektir" diye konuştu.

"GÖKBEY hem sivil hem de askeri sahada kullanılmasıyla ülkemizin gücüne güç katacaktır. Bunun yanı sıra tıpkı birçok platformumuzda olduğu gibi GÖKBEY'in de ihracat başarısı yakalayacağına da tüm kalbimle inanıyorum" diyen Görgün, şunları kaydetti:

"Öte yandan, yerli motorumuz TS 1400'ün sertifikasyon süreçlerinin de devam ettiğini söylemek gerekir. GÖKBEY'de yerlilik oranımız bugün itibariyle yüzde 70'in üzerindedir. Bu oranı yüzde 80'in üzerine çıkaracağız inşallah. Yerli motorlarımızla semalarda olması milli teknoloji hamlemizin stratejik çıktılarından biri olacaktır."

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılığının artırılması ve ülke çıkarlarının korunabilmesi için, artan küresel risk ve tehditler karşısında yerli, milli ve modern bir savunma sanayine sahip olmanın kritik önemde olduğunu vurgulayan Orgeneral Metin Tokel, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı olarak savunma sanayi projelerine, dünyada ve bölgemizde meydana gelen gelişmelerin geleceğe yansımaları, yaşanan çatışmalardan alınan ders ve tecrübelerle teknolojideki hızlı gelişmeleri dikkate alan bir yaklaşım ve vizyonla bütün projelere destek ve yön vermeye çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önceliklendirme vizyonu ve direktifleriyle Kara Kuvvetleri Komutanlığımız; kamikaze dron ve İHA, uzun menzilli füzeler, entegre ve çok katmanlı hava savunma sistemleriyle bunları koruyacak beka sisteminin kurulmasına yönelik faaliyetlere devam etmektedir. Bu önceliklerimize ilave olarak günümüzde yerli ve milli olarak üretilen insanlı sistemlere olan ihtiyaçlarımız da devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Tokel, TUSAŞ'ın insanlı hava sistemlerini günümüz teknolojilerine uygun şekilde geliştirip modernize ederek Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na önemli katkılar sunduğunu belirtti. Tokel, teslim edilen milli helikopterin uluslararası standartlara ve müşterek harekat ihtiyaçlarına cevap verebilecek kabiliyette olduğunu, bu sayede Kara Kuvvetleri'nin envanterine önemli bir yetenek kazandırıldığını ifade etti.

İlklerin her zaman önemli olduğunu belirten TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu ise, "GÖKBEY bizim her şeyiyle yerli ilk helikopterimiz. Bu ilkler çoğalarak artacak. Bu teslimat iki helikopterden birincisi. İkincisini Haziran ayında gerçekleştireceğiz. Üretim ve teslimat çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Hem Kara Kuvvetlerimize hem diğer kuvvetlerimize bu sene ve önümüzdeki senelerde hızla artan sayıda teslimatları gerçekleştireceğiz. TUSAŞ yönetim kurulundan başlayarak çalışanların çok emekleri var. Onların sayısız, bitmeyen, tükenmeyen emekleri, uykusuz geceleri olmasaydı biz bu teslimatları yapamazdık. İnşallah her bir ürünümüz, kullandığımız her bir platform bu ve buna benzer benzer yerli ve milli fabrikalarımızda bizler tarafından yapılacak, bizler tarafından teslim edilecek ve bizler tarafından kullanılacak" diye konuştu.

Tören sonunda, GÖKBEY'in maketi Tokel ve Görgün'e takdim edildi. GÖKBEY'in Platform Teslimat Belgesi, Haluk Görgün tarafından Orgeneral Metin Tokel'e teslim edildi. Ardından protokol üyeleri ile toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı