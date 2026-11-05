Şavşat'ta STK temsilcileri Sahara Tüneli'ne çağrı yaptı, 2,5 yıldır adım yok eleştirisi

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e, Ardahan'ı ise Şavşat üzerinden bölgeye bağlayan Sahara Geçidi'nde kış aylarında yaşanan ulaşım sorunları, bölge halkının tepkisine neden oluyor. Şavşat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Bilgehan Koşar, Sahara Tüneli projesinin bir an önce hayata geçirilmesini istediklerini belirterek, "Artık bu yollar bizim kaderimiz olmaktan çıksın. Can ve mal güvenliğimizin sağlanmasını istiyoruz" dedi.

Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz arasındaki önemli ulaşım bağlantılarından Sahara Geçidi, özellikle kış aylarında yoğun kar yağışı, şiddetli tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle zaman zaman günlerce ulaşıma kapanıyor. Ağır kış koşullarında sürücüler için ciddi riskler oluşturan güzergahta yaşanan ulaşım kesintileri, bölge halkının günlük yaşamını olumsuz etkiliyor.

Kış aylarında Ardanuç-Bülbülan yolunun da kapanmasıyla alternatif güzergahların azalması, Sahara Geçidi'nin önemini daha da artırıyor. Bölge halkı, özellikle acil sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sorunlara dikkati çekerek tünel projesinin artık ertelenmemesini istiyor.

Seçim döneminde gündeme getirilen Sahara Tüneli projesine ilişkin aradan yaklaşık 2,5 yıl geçmesine rağmen somut bir çalışmanın başlatılmadığı yönündeki eleştiriler de tepkileri artırıyor.

ÇAM GEÇİDİ'NDE ORTAK ÇAĞRI

Şavşat'taki sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, Sahara Geçidi'ndeki ulaşım sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Çam Geçidi'nde basın açıklaması yaptı.

YENİ Parti Şavşat İl Genel Meclisi Üyesi Yaşar Gülel, Sahara Geçidi'nin Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan önemli güzergahlardan biri olduğunu ancak burada kış aylarında ulaşımın zaman zaman tamamen durduğunu söyledi.

Gülel, şunları kaydetti:

"Burası, Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan en önemli geçitlerden biri. Kış aylarında gerçekten çok zor şartlarda geçilen, zaman zaman ulaşımın imkansız hale geldiği bir güzergah. Şoförlerimiz ve vatandaşlarımız burada büyük zorluklar yaşıyor. Gerekirse yol iki, üç gün boyunca kapalı kalabiliyor.

Bu nedenle buraya acilen tünel yapılması gerekiyor. Daha önceki seçimler öncesinde iktidar milletvekili, Şavşat Meydanı'nda halka söz vererek tünelin yapılacağını ve seçimden hemen sonra çalışmaların başlayacağını söylemişti. Ancak seçimlerin üzerinden 2,5 yıl geçmesine rağmen tünelle ilgili ne etüt çalışması yapıldı ne proje hazırlandı ne de kazma vuruldu. Biz Artvin halkı, Şavşat halkı ve Ardahanlılar olarak bu tünelin acilen yapılmasını istiyoruz. Burada insanların can ve mal güvenliği söz konusu."

KOŞAR: "SAHARA TÜNELİ ARTIK BİR ZORUNLULUK"

Şavşat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Bilgehan Koşar ise Sahara Geçidi'nin yalnızca bölgesel değil, uluslararası ulaşım açısından da önemli bir güzergah olduğunu vurguladı.

Koşar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Burası, Doğu Anadolu'nun kuzeyindeki Iğdır, Kars ve Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan uluslararası bir güzergah. Özellikle kış aylarında bölgede yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım durma noktasına geliyor, hatta yollarımız haftalarca kapalı kalabiliyor.

Hopa Tüneli'nden bulunduğumuz noktaya kadar yaklaşık 130 kilometrelik güzergahın yüzde 90'ı ciddi ulaşım sorunları barındırıyor. Bu sorunlar yalnızca Sahara Geçidi'yle sınırlı değil, Artvin yolu için de geçerli.

Artık bu yollar bizim kaderimiz olmaktan çıksın. Can ve mal güvenliğimizin sağlanmasını istiyoruz. Sahara Tüneli'nin bir an önce hayata geçirilmesini, çalışmaların başlatılmasını talep ediyoruz. Mevcut hükümet, daha önceki seçim çalışmalarında Sahara Tüneli'nin yapılacağına dair söz vermişti. Ancak aradan yıllar geçmesine rağmen henüz somut bir adım atılmadı. Yetkililere bir kez daha sesleniyoruz, Sahara Tüneli bir an önce yapılsın."

Kaynak: ANKA