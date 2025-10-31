Haberler

Savcı Ercan Kayhan'ı Öldüren Mustafa Can Gül Hakkında İddianame Hazırlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren Mustafa Can Gül hakkında, 'tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı boğazından bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki Mustafa Can Gül Hakkında 'tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Olay, 3 Eylül Çarşamba 21.15 sıralarında Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Çağlayan Adliyesi'nde görev yapan Ercan Kayhan, Çekmeköy Ömerli'de bulunan bir restoranda 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede Savcı Ercan Kayhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli, Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Mustafa Can Gül, üzerine suç istinadını kabul etti. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İlk ifadesinde suçlamaları kabul etmişti

Şüpheli Mustafa Can Gül ifadesinde, Savcı Kayhan'ı 10 yıldır tanıdığını söyleyerek, yanında çalıştığı dönemlerde Kayhan'ın kendisini defalarca kez dövdüğünü söyledi. İşletme içerisinde bir miktar alacağı olduğunu anlatan Gül, "Kalan paramı almak için gittim, ilk olarak büfe içerisinde duran Bilal B.'nin yanına gittim, kalan paramı istedim. Bilal daha bir şey söyleyemeden Ercan Kayhan içeri girdi, beni iterek 'dur yapma' demeye başladı. Ben o sırada kimseye bir şey yapmıyordum, o beni itince ben de onu itmeye başladım. Aramızda arbede çıktı, kargaşa sırasında ikimizde masa üzerinde duran bıçağa uzanmaya çalıştık. O sırada bıçak bir onun eline bir benim elime gitti geldi, bıçak benim elime geçince ben önce davranarak karnına doğru savurdum, bıçak isabet etmedi, itişme sırasında büfeden dışarı çıktık yine itişme sırasında kendimi savunma içgüdüsü olarak istemsizce elimdeki bıçağı boynuna sapladım" dedi.

"Amacım öldürmek değildi, her şey bir anlık panikle yaşandı"

Gül savunmasının devamında, "Bu sırada Ercan Kayhan yere düştü, yine neden yaptığımı bilmediğim bir şekilde bir anlık panikle Ercan Kayhan yerdeyken bıçakla boğazını kestim. Ercan kanlar içinde hareketsiz yerde yatarken kaçmadım, işletmenin kapısına doğru gittim ve jandarma ekipleri gelince teslim oldum. Olay benimle Ercan Kayhan arasında yaşandı. Bilal Bilgin'e karşı bir saldırı girişimim olmadı. Ben Ercan Kayhan isimli şahısla yalnızca konuşmaya gittim. Amacım onu öldürmek değildi, her şey bir anda panikle yaşandı. Ben sadece paramı almak için oraya gittim" ifadelerini kullandı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren Mustafa Can Gül hakkında 'tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Öte yandan, olay günü sanık Mustafa Can Gül'ün, restoranda bulunan müşteki Bilal Bilgin'i ise bıçakla kovalamasından dolayı ayrı olarak yürütülen soruşturmasında ise 'silahla tehdit' suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kartalkaya davasında karar çıktı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kartalkaya davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı

Bahisçi hakemlerin cezaları açıklandı! 149 ismin hakemliği bitti
Kartalkaya davasında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'e çifte ceza

Kartalkaya davasında belediye başkan yardımcısına çifte ceza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Oturma odasında eşini vahşice katletti

Kadın cinayetleri bitmiyor! Eşini oturma odasında vahşice katletti
Bahçeli'yi ziyaret eden Feti Yıldız'dan manidar cuma mesajı

Bahçeli'yi ziyaret eden MHP'nin ağır topundan manidar cuma mesajı
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, sonuç 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.