Savcı Ercan Kayhan'ı Öldüren Mustafa Can Gül Hakkında İddianame Hazırlandı

İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı boğazından bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki Mustafa Can Gül Hakkında 'tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Olay, 3 Eylül Çarşamba 21.15 sıralarında Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Çağlayan Adliyesi'nde görev yapan Ercan Kayhan, Çekmeköy Ömerli'de bulunan bir restoranda 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede Savcı Ercan Kayhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli, Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Mustafa Can Gül, üzerine suç istinadını kabul etti. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İlk ifadesinde suçlamaları kabul etmişti

Şüpheli Mustafa Can Gül ifadesinde, Savcı Kayhan'ı 10 yıldır tanıdığını söyleyerek, yanında çalıştığı dönemlerde Kayhan'ın kendisini defalarca kez dövdüğünü söyledi. İşletme içerisinde bir miktar alacağı olduğunu anlatan Gül, "Kalan paramı almak için gittim, ilk olarak büfe içerisinde duran Bilal B.'nin yanına gittim, kalan paramı istedim. Bilal daha bir şey söyleyemeden Ercan Kayhan içeri girdi, beni iterek 'dur yapma' demeye başladı. Ben o sırada kimseye bir şey yapmıyordum, o beni itince ben de onu itmeye başladım. Aramızda arbede çıktı, kargaşa sırasında ikimizde masa üzerinde duran bıçağa uzanmaya çalıştık. O sırada bıçak bir onun eline bir benim elime gitti geldi, bıçak benim elime geçince ben önce davranarak karnına doğru savurdum, bıçak isabet etmedi, itişme sırasında büfeden dışarı çıktık yine itişme sırasında kendimi savunma içgüdüsü olarak istemsizce elimdeki bıçağı boynuna sapladım" dedi.

"Amacım öldürmek değildi, her şey bir anlık panikle yaşandı"

Gül savunmasının devamında, "Bu sırada Ercan Kayhan yere düştü, yine neden yaptığımı bilmediğim bir şekilde bir anlık panikle Ercan Kayhan yerdeyken bıçakla boğazını kestim. Ercan kanlar içinde hareketsiz yerde yatarken kaçmadım, işletmenin kapısına doğru gittim ve jandarma ekipleri gelince teslim oldum. Olay benimle Ercan Kayhan arasında yaşandı. Bilal Bilgin'e karşı bir saldırı girişimim olmadı. Ben Ercan Kayhan isimli şahısla yalnızca konuşmaya gittim. Amacım onu öldürmek değildi, her şey bir anda panikle yaşandı. Ben sadece paramı almak için oraya gittim" ifadelerini kullandı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren Mustafa Can Gül hakkında 'tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Öte yandan, olay günü sanık Mustafa Can Gül'ün, restoranda bulunan müşteki Bilal Bilgin'i ise bıçakla kovalamasından dolayı ayrı olarak yürütülen soruşturmasında ise 'silahla tehdit' suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. - İSTANBUL