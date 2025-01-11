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Savaş Sonrası Ülkesine Dönen Suriyeli Çocuktan Türk Milletine Teşekkür

Savaş Sonrası Ülkesine Dönen Suriyeli Çocuktan Türk Milletine Teşekkür
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Suriye'deki iç savaş sonrası Türkiye'den memleketine dönen 11 yaşındaki Raaf Aldayek, Türk milletine savaş dönemindeki korumaları için teşekkür etti. Arkadaşlarını ve öğretmenlerini özleyeceğini belirten Raaf, Suriye'de eğitimine devam ederek doktor olmayı hayal ediyor.

Hatay'da bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ailesiyle birlikte ülkesine dönen 11 yaşındaki Raaf Aldayek, "Türk milletine Suriye'deki savaştan dolayı bizi koruduğunuz için çok teşekkür ederim" dedi.

Suriye'de 13 yıl süren iç savaşından ardından muhalif güçler, 61 yıllık Bass rejimine son vermişti. Ülkelerinde savaşın son bulmasıyla savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, yeniden ülkeye dönmeye başladılar. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine dönen Suriyeliler, umutla ülkelerine dönüyorlar. Türkiye'de en çok arkadaşlarını ve öğretmenlerini özleyecek olan Raaf Aldayek, Suriye'deki savaştan dolayı bizi koruduğunuz için çok teşekkür ettiğini söyledi.

"Suriye'deki savaştan dolayı bizi koruduğunuz için çok teşekkür ederim"

Suriye'ye dönüp eğitimine devam ederek doktor olmayı istediğini dile getiren Raaf Aldayek, "Ülkeme gideceğim için çok mutluyum. Babamı, ninemi ve dedemi göreceğim. Türkiye'den gideceğim içinde üzgünüm. Çünkü arkadaşlarımı bırakacağım. En çok arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi özleyeceğim. Suriye'ye gittiğimde ilk babama sarılacağım. Çünkü babam bizden önce gitti ve 2 haftadır görmedim. Humus'a gideceğim. Humus'taki evimiz çok iyi durumda. Bazı boya ve tamir yaptırdık. Her şey tamam oldu. Benim ailem 7 kişilik oldu. Türk milletine Suriye'deki savaştan dolayı bizi koruduğunuz için çok teşekkür ederim. Eğitimime devam edeceğim ve doktor olmak istiyorum. İlk önce hastanede çalışacağım sonra kendime bir yer açacağım" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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