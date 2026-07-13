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Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç görevine başladı

Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç görevine başladı
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Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Savaş Kılıç, adalete hızlı erişim ve suçla mücadelede kararlılık vurgusu yaparak görevine başladı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Savaş Kılıç, görevine resmen başladı. Yeni görevine başlayan Başsavcı Kılıç, vatandaşların adalete hızlı ve etkin şekilde erişimini sağlamak ile suçla mücadelede kararlı bir duruş sergilemek adına çalışmalarını titizlikle yürüteceklerini belirtti.

Meslek hayatı boyunca yürüttüğü soruşturmalar, hukuk alanındaki tecrübesi ve idari birikimiyle tanınan Başsavcı Savaş Kılıç, Kütahya'da adalet hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve erişilebilir hale getirilmesi için çalışacaklarını ifade etti.

Göreve başlaması dolayısıyla değerlendirmelerde bulunan Başsavcı Kılıç, adalet hizmetlerinde temel önceliklerinin vatandaş memnuniyeti ve yargıya duyulan güvenin güçlendirilmesi olduğunu söyledi.

"Vatandaşımızın adalete hızlı erişimi temel önceliğimiz"

Adalet Bakanlığı'nın "hızlı ve erişilebilir adalet" vizyonu doğrultusunda hareket edeceklerini vurgulayan Başsavcı Kılıç, vatandaşların yargı hizmetlerinden en kısa sürede faydalanabilmesi için gerekli tüm çalışmaları kararlılıkla yürüteceklerini belirtti.

Başsavcı Kılıç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Amacımız, halkımıza en iyi hizmeti sunmak ve adaletin en hızlı şekilde tecelli etmesini sağlamaktır. Sayın Adalet Bakanımızın da ifade ettiği gibi, vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştırmak ve hukuk sistemimize duyulan güveni daha da güçlendirmek temel hedefimizdir. Bu doğrultuda Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı olarak üzerimize düşen tüm sorumlulukları büyük bir hassasiyetle yerine getireceğiz."

Yargı süreçlerinde etkinlik, şeffaflık ve hızın önemine dikkat çeken Kılıç, adalet hizmetlerinin toplumun her kesimine güven veren bir anlayışla sunulacağını ifade etti.

Suçla mücadelede kararlı mesaj

Toplumun huzurunu bozan suçlarla mücadelenin kesintisiz şekilde devam edeceğini belirten Başsavcı Savaş Kılıç, özellikle gençleri hedef alan suç örgütleri ve organize suçlarla mücadelede taviz verilmeyeceğini söyledi.

Uyuşturucu ticareti, yasa dışı bahis, kumar organizasyonları ve siber suçların öncelikli mücadele alanları arasında yer aldığını belirten Kılıç, bu suçlara yönelik soruşturmaların titizlikle yürütüleceğini kaydetti.

Başsavcı Kılıç, "Uyuşturucu ticareti, yasa dışı bahis, kumar ve siber suçlar başta olmak üzere gençlerimizi ve toplumumuzu tehdit eden tüm suç gruplarına karşı etkin soruşturmalar yürüteceğiz. Kamu düzeninin korunması ve hukukun üstünlüğünün sağlanması adına ayrım gözetmeksizin her türlü suçla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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