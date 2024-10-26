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Sason şehitleri Bozkurt ve Araz mezarları başında anıldı

Sason şehitleri Bozkurt ve Araz mezarları başında anıldı
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Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 2 yıl önce teröristlerce düzenlenen taciz ateşi sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt ile göreve giderken geçirdiği kaza sonucunda şehit olan güvenlik korucusu Nadir Araz, ikinci şehadet yıl dönümlerinde kabirleri başında anıldı.

Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 2 yıl önce teröristlerce düzenlenen taciz ateşi sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt ile göreve giderken geçirdiği kaza sonucunda şehit olan güvenlik korucusu Nadir Araz, ikinci şehadet yıl dönümlerinde kabirleri başında anıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde bulunan Daper Şehitliği'nde şehit aileleri tarafından düzenlenen anma programında konuşan şehit Uzman Çavuş Naim Bozkurt'un babası Nazmi Bozkurt, vatan ve barak uğruna şehit olan oğlu gibi şehit olmaya daima hazır olduğunu söyledi. Bozkurt, "Bugün şehidimizin şehadetinin 2'nci sene-i devriyesi nedeniyle kabri başına gelerek anma programı düzenledik. Bu ülke bizimdir. Ezanımız susmaz, bayrağımız inmez, vatanımız parçalanamaz. Gerekiyorsa bizler de daima şehit olmaya hazırız. Başka gidecek bir ülkemiz yoktur. Bütün şehitlerimiz bu uğur ve bu şuur ile şehadete koşmuştur. Allah tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar versin" dedi.

Törene katılan Sason Yücebağ Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Yunus Bozkurt da, terör örgütünün hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını, güvenlik korucularının görevi başında olduğunu ve vatan uğruna şehit olmak için hazır olduğunu vurguladı. Bozkurt, "Bugün şehitlerimiz için anma programı düzenledik. Allah'ın izniyle terör örgütleri hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaktır. Biz şehitlerimizi daima anmaya devam edeceğiz. Onları unutturmayacağız. Biz güvenlik korucuları olarak devletimizin emrinde daima terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Gerekirse tüm güvenlik korucularımız bu değerlerimiz uğruna şehit olmaya daima hazırdır" diye konuştu.

Anma programında, şehitlerin kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dualar edilerek katılımcılara ikramlar verildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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