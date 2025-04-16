Sason'da Kapanan 60 Yerleşim Yolu Ulaşıma Açıldı

Sason'da kar yağışı nedeniyle kapanan 60 yerleşim yolu ulaşıma açıldı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde nisan ayı ortasında kar yağışı nedeniyle kapanan 60 mezra ve köy yolu temizlenerek ulaşıma açıldı.

İlçede nisan ortasında etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bayramlar, Sarıyayla, Üçdirek, Çakırpınar ve Keçiler köyleri ile 40'ın üzerinde mezra yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdaresi ekiplerinin kar temizleme araçlarıyla yürüttüğü hummalı çalışma neticesinde köy yolları ulaşıma açıldı. Kapalı olan 2 köy ve 3 mezra yollarında da çalışmalar aralıksız devam ediyor.