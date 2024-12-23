Şarkıcı Murat Kekilli'nin Annesi Sıdıka Kekilli Son Yolculuğuna Uğurlandı
84 yaşındaki Sıdıka Kekilli, Adana'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenaze törenine aile üyeleri katıldı ve Murat Kekilli gözyaşlarına boğuldu.
Şarkıcı Murat Kekilli'nin annesi Sıdıka Kekilli, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.
Şarkıcı Murat Kekilli'nin 84 yaşındaki annesi Sıdıka Kekilli dün çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü Seyhan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Bugün Kabasakal Mezarlığı'nda Sıdıka Kekilli için cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye çok sayıda aile yakını katılırken Murat Kekilli'nin gözyaşı döktüğü görüldü.
Kekilli'nin cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ADANA