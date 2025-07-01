Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda Kaybolan Sedat Yağız için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

İstanbul Sarıyer'de Kısırkaya Plajı'nda denizde kaybolan Sedat Yağız'ı arama çalışmaları 3'üncü günde devam ediyor. Ailenin endişeli bekleyişi sürüyor.

Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda, 29 Haziran Pazar günü sabah saat 08.00 sıralarında, yasak olmasına rağmen denize giren Sedat Yağız (22) ve Enes Açıkça (18) bir süre sonra dalgaların arasında kaybolmuştu. Sabah saatlerinde Enes Açıkça'nın cansız bedeni bulunmuştu. Sedat Yağız'ı arama çalışmaları ise sürüyor. Acılı ailenin sahildeki endişeli bekleyişi sürerken, arama kurtarma çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik, AFAD, Kıyı Emniyeti ve helikopter destekli ekipler katılıyor. Çalışmalar Kısırkaya ve Kilyos bölgelerinde yoğun şekilde sürdürülürken, sahilde denize girenlerin olduğu da görüldü.

"Enes bulunmuş, Allah'ımdan dilerim ki Sedat da bulunsun"

Sedat Yağız'ın kuzeni Zakir Yağız, "Normal şartlarda burası yasal alandı. Her sene burada birçok insan ölüyor. Burada can güvenliği yok. Buraya tel örgü çekilmesi lazım. Güvenliğin biraz daha arttırılması lazım. Enes bulunmuş. Allah'ımdan dilerim ki Sedat da bulunsun. Bolca dua etmek lazım. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Acımız büyük. Biz perişan olduk başka kimse olmasın. Ben Sedat'ın kuzeniyim ve 3 gündür bulunmasını bekliyorum. Arama kurtarma çalışmalarına yardım eden herkese teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL