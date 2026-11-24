İstanbul'un Sarıyer ilçesinde kayıp olduğu iddia edilen aslanla ilgili yapılan resmi açıklamaya rağmen tartışmalar devam ediyor.

Sarıyer'in Uskumruköy, Zekeriyaköy ve çevresindeki lüks yerleşim bölgelerinde gündeme gelen kayıp 'aslan' konusu, kamuoyunda merak uyandırmaya devam ediyor. Özellikle ormanlık alanlara yakın yerleşim yerlerinde yaşayan bazı vatandaşlar, resmi açıklamaya rağmen aslanın halen bulunamamış olabileceğini düşünüyor.

"Görüntülerde aslana benziyor"

Aslanın görüldüğü iddia edilen bölgede yaşayan Nihat Çağın, "İnsanlar tedirgin oluyor ister istemez. Çocuklarını okula gönderenler olduğu için burada tedirginlik yaşandı. Görüntülerde aslana benziyor" dedi.

Aslanın hala bölgede olabileceğini düşündüğünü belirten 10'uncu sınıfta eğitim gören Zeynep isimli öğrenci, "Varsa ortaya çıkar zaten ama yok diyorlar. Bilmiyoruz" diye konuştu.

"Ülkenin gündemini meşgul ettiği gibi bu bölgeyi de meşgul etti"

Bölge sakinlerinden Gökhan Çiftçi ise, "Akşam saatlerinde devlet kurumlarından yetkililer buraya geldiler. Hemen bir koordinasyon masası kurdular. Dron ekipleri sahaya indi ve çalışmalar yaptılar. Anlık görüntüleri yetkililer takip ettiler. Yönlendirmeler doğrultusunda bu alanda arama yaptılar. Gördüğümüz görüntülerde aslan var gibi gözüküyordu. Daha sonra farklı bir hayvan olduğu söylendi. Ülkenin gündemini meşgul ettiği gibi bu bölgeyi de meşgul etti. İster istemez tedirginlik oldu. Devletin kurumları burada olduğu için bir güven de vardı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı