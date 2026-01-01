Sarıyer'in yüksek kesimleri karla kaplandı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde etkisini artıran kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Ortaya çıkan kartpostallık manzara mest etti.

İstanbul'da aralıklarla etkili olan kar yağışı zaman zaman etkisini artırıyor. Sarıyer ve Şişli'de de kar yağışı etkili oldu. Özellikle Sarıyer'in yüksek kesimleri yoğun kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Doğayla bütünleşen kar yağışı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. - İSTANBUL