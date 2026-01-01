Haberler

Sarıyer'in yüksek kesimleri karla kaplandı

Güncelleme:
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde etkisini artıran kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü ve muhteşem manzaralar ortaya çıktı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde etkisini artıran kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Ortaya çıkan kartpostallık manzara mest etti.

İstanbul'da aralıklarla etkili olan kar yağışı zaman zaman etkisini artırıyor. Sarıyer ve Şişli'de de kar yağışı etkili oldu. Özellikle Sarıyer'in yüksek kesimleri yoğun kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Doğayla bütünleşen kar yağışı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
